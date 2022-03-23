Реконструкцию стадиона в Звенигороде обещали закончить к 870-летию города

В подмосковном Звенигороде продолжаются работы на стадионе «Спартак». Они начались в 2021 году. Завершить стройку планируется этим летом — к 870-летию города.

Для жителей Звенигорода это не просто стадион, а историческое место. Летом здесь занимались олимпийские чемпионы, а зимой местные жители приходили на каток. Сейчас вместо спортсменов и жителей здесь строители и техника. С прошлого года стадион полностью перестраивают.

В настоящее время на объекте уже установлены накопительные очистные сооружения, дренажная система, проведены работы по сети и водоснабжению, закончены работы по подпорной стенке. Подрядчик работает в графике. Все необходимое оснащение купили заранее, так что санкции не повлияют на сроки строительства.

«В этом году в Звенигороде появится новая точка притяжения — с волейболом, футболом и набережной, которую мы добавили в проект. Стройку закончим с опережением, уже летом текущего года. Планируем, что часть мероприятий в рамках 870-летия Звенигорода уже отметим на новом стадионе», — сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Также известно, что по просьбе местных жителей строители оборудуют в пределах стадиона площадку для занятий штангой и гирями. Оборудуют и спуск к воде. Там можно будет не только прогуляться по набережной, но и поплавать на байдарках.