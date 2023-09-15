Подмосковье 15 сентября 2023, 14:28 Реконструкцию стадиона «Труд» проверили в Лобне

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Заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев проверил ход работы по реконструкции стадиона «Труд» в микрорайоне Красная Поляна. Проект близится к завершению.

Специалисты застелили поле искусственным газоном, выровняли беговые дорожки, на которые скоро уложат резиновое покрытие. Площадки под раздевалки, трибуны и скамейки запасных заасфальтировали. Ведутся работы в зоне для воркаута и на баскетбольной площадке.

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«С нетерпением жду, когда жители сами увидят, что у нас получилось. Мне кажется, что „Труд“ — отличный подарок не только для краснополянцев, но и для всех жителей Лобни. С таким полем мы сможем принимать здесь соревнования разных уровней. А главное — у спортсменов будет отличная площадка для тренировок», — отметил Вадим Лебедев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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