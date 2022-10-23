Реконструкцию стадиона «Спартак» в Серпухове завершат в 2023 году | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 23:15 Реконструкцию стадиона «Спартак» в Серпухове завершат в 2023 году

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В Серпухове продолжается реконструкция старейшего городского стадиона. Комфортные условия для физкультуры, спорта и активного образа жизни создаются на стадионе «Спартак».

В рамках реконструкции на территории стадиона продолжается строительство трибун для зрителей на 2,5 тысячи мест. На футбольном поле уже завершились работы по укладке искусственного покрытия.

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«Залиты трибуны второго этажа, устанавливается забор, ведутся отделочные работы. Закончены все наружные сети», — рассказал прораб ООО «Воздвижение» Александр Кожемяков.

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Стадион «Спартак» имеет столетнюю историю и является самой популярной у жителей спортивной территорией.

Ход работ на стадионе проверил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко. Строительная готовность объекта составила 67%. Завершены работы по прокладке всех наружных коммуникаций и активно ведется благоустройство территории.

Завершить работы по реконструкции стадиона «Спартак» в Серпухове планируют в 2023 году.