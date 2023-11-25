Подмосковье 25 ноября 2023, 18:19 Реконструкцию стадиона «Авангард» в Коломне завершат через год Телеканал «360»

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Реконструкцию легендарного стадиона «Авангард», расположенного в Коломне, планируется завершить через год. После окончания всех работ местные жители получат современный объект, оснащенный всем необходимым оборудованием для занятий спортом.

На стадионе «Авангард» начинали свою карьеру футболисты с мировыми именами, такие как Александр Чистохвалов, Сергей Ильин, Эдуард Малофеев. С годами спортивный объект пришел в ветхое состояние и нуждался в обновлении.

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Помочь преобразиться стадиону призвана программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды». Теперь это будет один из крупнейших многофункциональных комплексов в городском округе и еще одна точка притяжения для жителей и гостей города.

«Мы получим через год примерно новый семитысячник. Стадион, на котором не стыдно проводить и городские мероприятия, и областные. Я думаю, что жителям нашего города будет заниматься еще более интересно, еще более комфортно», — рассказал директор стадиона «Авангард» Максим Веселкин.

Отметим, что реконструкция стадиона — масштабный проект. Трибуны строители в буквальном смысле слова выстраивают заново. В северной части будет легкоатлетический манеж с беговыми дорожками и тренажерным залом, а в южной — раздевалки и другие необходимые для футболистов помещения.

Вместо поля с натуральным покрытием на стадионе теперь будет искусственный газон последнего поколения. Подогрев позволит спортсменам тренироваться даже зимой. Футболом в городском округе сейчас занимаются более 350 ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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