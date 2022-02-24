Реконструкцию сражения 1942 года провели в парке «Патриот» в День защитника Отечества

Историческую реконструкцию сражения 1942 года показали жителям и гостям городского округа Одинцово в День защитника Отечества. Тогда 12 бойцов Красной Армии три дня удерживали позиции, пытаясь перекрыть путь танкам противника. Мероприятие прошло в парке «Патриот».

О судьбе погибших красногвардейцев узнали лишь в 1958 году, а в наши дни восстановили детально. Соответствовать историческому факту должны не только история, но и обмундирование, а также оружие бойцов. Отдельный вопрос — кто выступает в роли гитлеровцев, а кто — в роли советских солдат.

«В реконструкцию немецкой армии отбираются исключительно те, кто состоял в коммунистической партии, кто отслужил в Советской армии и получил офицерское звание. Среди нас сейчас два отставных подполковника и один отставной полковник», — рассказал участник реконструкции Дмитрий Букреев.

Перед началом сражения участники получают необходимые инструкции. Например, зенитно-пулеметный расчет знакомят с видами оружия, которые будут у бойцов во время сражения.

«На что он способен? Разбивает легкую броню, был случай когда три пулемета раскрошили стену и на немцев потолок обрушился», — рассказал участник реконструкции Владимир Матиевский.

На площадке есть не только легкое вооружение, но тяжелая бронетехника, например, чешский танк, который немцы использовали при наступлении на Москву. В такой обстановке легко окунуться в атмосферу военного времени. Здесь же неподалеку — госпиталь. И конечно, никуда без русских песен.

После окончания реконструкции память погибших почтили минутой молчания.