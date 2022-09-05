Подмосковье 05 сентября 2022, 17:34 Поделиться Telegram

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Viber Спортивный комплекс «Родина» в Химках реконструируют к декабрю

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Ход ремонта спортивного комплекса проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Работы на объекте завершены на 60%.

Строительные работы в спортивном комплексе «Родина» в Химках выполнены на 60%. Об этом рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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«В этом году „Родине“ исполняется 40 лет. Это старейший спорткомплекс в Химках. За годы эксплуатации все инженерные системы износились, повредилась чаша бассейна, трещина пошла по несущей стене. Строители укрепили конструкции и полностью обновили коммуникации. Работы выполнены на 60%. Впереди — большая работа по чистовой отделке. У подрядчика еще четыре месяца, чтобы завершить реконструкцию. Планируем открыть обновленный спорткомплекс уже в декабре», — сообщил глава округа.

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На время ремонтных работ секции переведены в ФОК «Новатор», «Юбилейный», «Арена Химки» и на лыжный стадион «Снежинка». Строительство контролируют жители Химок, их пожелания учитываются при ведении работ.

«Жители активно участвуют — цвета обсуждают, даже плитку на полу обсуждают. Все очень ждут открытия. До реконструкции к нам приходили где-то 3,5 тысячи детишек в неделю. Бассейн был очень востребованным. Здесь мы культивировали такие виды спорта, как баскетбол, футбол, борьба, художественная гимнастика. Все эти виды спорта останутся. Удобства добавятся, новые помещения, например хореографический зал. Самим посетителям будет удобнее в новом реконструированном здании», — рассказал директор СК «Родина» Андрей Кирсанов.

На данный момент перестроена кровля, обустроена входная группа, усилен фундамент и несущие конструкции. Кроме того, переоборудованы тренерские и раздевалки, полностью готова чаша малого бассейна. В гимнастическом зале проводят чистовую отделку, в скором времени начнется финальная отделка чаши большого бассейна.

На 80% готовы внутренние коммуникации, сообщил генеральный директор компании-подрядчика Евгений Рябухин.

В обновленном комплексе будут доступны секции по плаванию, современному пятиборью, гимнастике, аэробике, мини-футболу, баскетболу, самбо, теннису и другим видам спорта.

Для точной фиксации результатов спортсменов в комплексе установят специальное электронное оборудование.

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