Реконструкцию спорткомплекса «Родина» в Химках завершат в декабре | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

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Viber Реконструкцию спорткомплекса «Родина» в Химках завершат в декабре

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В Химках продолжается реконструкция спортивного комплекса «Родина». Ход работ обсудили на общегородском совещании под руководством главы городского округа Дмитрия Волошина.

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«Это старейший спорткомплекс в Химках. За годы эксплуатации все инженерные системы износились, повредилась чаша бассейна, трещина пошла по несущей стене. Строители укрепили все конструкции и полностью обновили коммуникации. Сейчас идет большая работа по чистовой отделке», — отметил Дмитрий Волошин.

Более половины работ по реконструкции уже завершили — укрепили фундамент, крышу, заменили окна, построили новую входную группу.

Продолжается внутренняя отделка помещений, оборудование тренажерного и гимнастического зала, а также заливка чаши большого и малого бассейна. Весной благоустроят и озеленят прилегающую к спорткомплексу территорию.

Планируется, что спортсмены смогут вернуться к занятиям в родное здание уже в конце декабря 2022 года. Там начнут работать как старые, так и новые секции — плавание, пятиборье, аэробика, гимнастика, футбол, баскетбол, теннис и другие.

Реконструкцию спорткомплекса проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия».

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