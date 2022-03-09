Реконструкцию спорткомплекса «Родина» в Химках закончат в конце года

Реконструкцию спортивного комплекса «Родина» завершат в Химках к концу года. Об этом рассказал глава округа Дмитрий Волошин.

Здесь обновят буквально все — от входной группы до чаши бассейна. К слову, ему уделяют особое внимание — бассейн реставрируют полностью и увеличат в размере до ровных 25 метров. Также рабочие занимаются внутренней отделкой — меняют полы, возводят перегородки и ремонтируют лестничные пролеты. Все работы находятся на личном контроле главы округа.

«Мы планируем в этом году в декабре ввести комплекс в эксплуатацию. Это будет абсолютно новое здание. Сохраняем всю архитектуру этого сооружения, меняем сети, меняем все оборудование. 800 наших жителей в декабре 2022 года вернутся к занятиям в секциях. Мы видим, что все работы выполняются аккуратно, как говорится, с душой и любовью. Это тоже важно, кто и какими руками реконструирует наши объекты», — отметил Дмитрий Волошин.

Спорткомплекс «Родина» возвели 40 лет назад, так что здание уже морально и технически устарело.

«Проведенная экспертиза обнаружила трещины не только в чаше бассейна, но и внутри самого здания. Поэтому было решено реконструировать весь спорткомплекс. В новом здании изменится планировка помещений, станет удобнее и тем, кто занимается спортом, и ожидающим», — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Ирина Беляева.

По словам руководителя строительства Александра Иванова, на текущий момент реконструкция завершена на 30%, в том числе полностью завершены демонтажные работы.

«У нас сделана работа по усилению фундамента. Идет устройство чаши бассейна, прокладка наружных сетей и прокладка инженерных сетей внутри здания. Выполнены работы по перепланировке внутренних помещений. Под отделочные работы готово 50% помещений», — сообщил он.

Спорткомплекс «Родина» после реконструкции полностью изменится — строители заменят остекление и кровлю, абсолютно все системы инженерных сетей. На территории спорткомплекса будут функционировать большой и малый бассейны, гимнастический и спортивный залы, современные душевые и вспомогательные помещения. Прилегающая к комплексу территория также будет благоустроена.

«Это фактически будет новый комплекс, который будет отвечать современным требованиям. Здание будет адаптировано для маломобильных граждан. Для них это все будет удобно и доступно», — рассказал генеральный директор подрядной организации Евгений Рябухин.

Ежедневно на объекте задействовано до 35 рабочих. Введение санкций, по словам руководителей реконструкции, не отразится на качестве и сроках сдачи спортивного комплекса в эксплуатацию. Большая часть строительных материалов была закуплена заранее, что позволяет вести работы по графику и без задержек.