Реконструкцию спорткомплекса «Мещера» в Егорьевске завершат в 2021 году

Реконструкцию стадиона «Мещера» в Егорьевске планируют закончить в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас разрабатывается проект реконструкции спортивного комплекса «Мещера». Как рассказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев, в результате реконструкции на улице Октябрьская должен появиться современный спортивный объект с беговыми дорожками со специальным покрытием и футбольным полем с искусственным газоном с подогревом.

В подтрибунном пространстве предусмотрены обслуживающие и административные помещения. Вместимость самих трибун составит 2,5 тысячи человек. Также в СК «Мещера» появятся легкоатлетический сектор и универсальная спортивная площадка. Прилегающую территорию благоустроят. Рядом оборудуют автомобильную парковку и безопасные пешеходные зоны.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

«После реконструкции стадион будет отвечать современным стандартам, что позволит обеспечить комфортные условия для занятий спортом для местных жителей», — акцентировал внимание Руслан Тагиев.

Глава Минстройкомплекса Московской области добавил, что реконструкция СК «Мещера» проводится в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев напомнил, что стадион «Мещера» был построен почти 100 лет назад и на протяжении всего этого времени по сей день является центральным стадионом муниципального образования и основным местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий округа.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

«Сегодня нуждаются в обновлении футбольное поле, легкоатлетические дорожки, открытый конный манеж, мини-футбольное поле. Востребованность в реконструкции стадиона острая. Он загружен на 100%, поскольку является базой для развития 15 видов спорта. Ежедневно здесь занимаются спортом более 600 человек», — уточнил Александр Гречищев.

По словам главы Егорьевская, у «Мещеры» богатая история — он стал базой для подготовки многих известных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов и призеров Владимира Сухова (шестикратный чемпион мира по спидвею) и Валерия Коблова (серебряный призер по вольной борьбе в 2016 году).

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

«Округу крайне важно иметь современный спортивный объект, который позволил бы в любых погодных условиях проводить футбольные матчи, тренировочные процессы и другие спортивно-оздоровительные мероприятия. Это даст толчок развитию легкоатлетических дисциплин и организации на этой базе детско-юношеской спортивной школы по легкой атлетике и Центра сдачи норм ГТО. Кроме того, реконструкция объекта позволит привлечь дополнительно на стадион новых поклонников физической культуры», — добавил Александр Гречищев.

Источник фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Местный житель Игорь Кадочников признался, что является заядлым болельщиком и старается не пропускать ни одного спортивного соревнования. «Если наш городской стадион обновится, это станет хорошим подарком для всех жителей! С удовольствием буду агитировать своих друзей приходить сюда и приобщаться к спорту», — пообещал Игорь Кадочников.