Подмосковье 01 февраля 2023, 18:42 Реконструкцию спортивного комплекса «Родина» завершили в Химках

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Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии спортивному комплексу «Родина» в Химках. Полтора года в здании площадью 3,7 тысячи квадратных метров шла реконструкция, в ходе которой изменили внутреннее пространство и фасад, обновили оборудование.

Обе чаши бассейна обновили, добавили приспособления для инвалидов, в том числе гидравлический подъемник. Модернизированы также тренажерный и спортивный залы. Спорткомплекс «Родина» рассчитан на 58 человек.

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Реконструкцию провели по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В рамках нее же будут построены комплекс с крытым катком в Домодедове и ФОК с залом для бадминтона в Раменском.

Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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