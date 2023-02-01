01 февраля 2023, 18:42
Реконструкцию спортивного комплекса «Родина» завершили в Химках
Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии спортивному комплексу «Родина» в Химках. Полтора года в здании площадью 3,7 тысячи квадратных метров шла реконструкция, в ходе которой изменили внутреннее пространство и фасад, обновили оборудование.
Обе чаши бассейна обновили, добавили приспособления для инвалидов, в том числе гидравлический подъемник. Модернизированы также тренажерный и спортивный залы. Спорткомплекс «Родина» рассчитан на 58 человек.
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Реконструкцию провели по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В рамках нее же будут построены комплекс с крытым катком в Домодедове и ФОК с залом для бадминтона в Раменском.
Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
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