Реконструкцию событий начала Великой Отечественной войны провели в Одинцовском округе

В День памяти и скорби в Одинцовском городском округе реконструировали события начала Великой Отечественной войны. Мероприятия прошло в Кубинке. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

Реконструкцию событий начала войны провели в музее под открытым небом «Поле Победы» в подмосковной Кубинке. Историки воспроизвели несколько эпизодов начального периода Великой Отечественной войны с 22 июня до середины июля 1941 года.

Реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 250 человек. Среди участников были и военнослужащие Военного университета и представители военно-исторических клубов со всей страны.

Во время реконструкции показали оборонительные операции на заставах Белорусского пограничного округа 22 июня 1941 года, когда Германия начала войну против СССР.

Мероприятия прошло под руководством главного военно-политического управления Вооруженных сил России.

«Важность реконструкции заключается в том, что в год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы должны вспомнить от тех людях, которые ценой своей жизни позволили сегодня жить нам, нашим детям. Память об этом должна передаваться из поколения в поколение, как всегда это было в России», — отметил начальник кафедры истории воин и военного искусства Военного университета Минобороны РФ полковник Александр Макклачков.