  • Реконструкцию поликлиники завершили в горокруге Орехово-Зуево

    09 декабря 2019, 15:37

    Елена Глущенкова, Ирина Люлина

    Реконструкцию здания под размещение поликлиники завершили в Куровском городского округа Орехово-Зуево. Об этом сообщил глава Минстроя Московской области Владимир Локтев.
    Реконструкцию поликлиники завершили в горокруге Орехово-Зуево

    Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания бывшего детского сада для размещения поликлинического учреждения ГБУ МО «Куровская городская больница», расположенного на улице Коммунистическая, дом 7, городского округа Орехово-Зуево.

    В ходе реконструкции увеличили площадные характеристики объекта — этажность объекта повысили до трех этажей, изменилось и функциональное назначение кабинетов.

    По словам Локтева, реконструкция проведена с учетом доступности для маломобильных граждан: в здании предусмотрены лифт, просторные кабинеты, широкие коридоры, планируется перевести в него отделение хирургии и другие направления.

    Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, организовали парковку, тротуар и объездную дорогу. Общая площадь объекта составляет более 1 тысячи квадратных метров. Объект построен в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.