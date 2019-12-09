Реконструкцию поликлиники завершили в горокруге Орехово-Зуево
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания бывшего детского сада для размещения поликлинического учреждения ГБУ МО «Куровская городская больница», расположенного на улице Коммунистическая, дом 7, городского округа Орехово-Зуево.
В ходе реконструкции увеличили площадные характеристики объекта — этажность объекта повысили до трех этажей, изменилось и функциональное назначение кабинетов.
По словам Локтева, реконструкция проведена с учетом доступности для маломобильных граждан: в здании предусмотрены лифт, просторные кабинеты, широкие коридоры, планируется перевести в него отделение хирургии и другие направления.
Кроме того, благоустроили прилегающую территорию, организовали парковку, тротуар и объездную дорогу. Общая площадь объекта составляет более 1 тысячи квадратных метров. Объект построен в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств.