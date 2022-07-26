Реконструкцию похода Александра Невского провели в Волоколамске

У стен Волоколамского кремля развернули историческую реконструкцию «Александрова дорога». Реконструкторы решили обратить внимание жителей и гостей Волоколамска на поход Александра Невского.

Программа праздника посвящена событиям 13 века. Тогда Александр Невский прошел с дружинниками через русские земли и встретился с воинами Ливонского ордена на Ледовом побоище.

Реконструкцию провели в день города Волоколамска, которому исполнилось 887 лет. На мероприятии гостям показали театральные представления, а у стен кремля провели соревнования дружинников. В кольчугах и на коне они состязались за место лучшего бойца.

«Именно Александр Невский — это пример защитника своего отечества, любви. Его слова, которые актуальны и сейчас, что не в силе бог, а в правде. И сейчас мы на этих примерах и наши предки всегда учились и будем учиться», — отметил глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.