Подмосковье 07 апреля 2023, 16:21 Реконструкцию Пироговского шоссе проверили в Мытищах Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы Главгосстройнадзора проверили реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах. Работы планируют завершить в третьем квартале 2025 года.

Как рассказали в ведомстве, реконструкцию проводят на участке от Волковского шоссе до автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка. Сейчас строители перестраивают коммуникации.

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Реконструкция затронет свыше двух километров дороги. Шоссе расширят до четырех полос, на нем разместят шесть автобусных остановок. Также там появится велодорожка и велопешеходные переходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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