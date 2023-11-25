Подмосковье 25 ноября 2023, 18:01 Реконструкцию парка Мира в Коломне планируют завершить летом 2024 года Телеканал «360»

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Реконструкцию парка Мира в Коломне планируют завершить к июлю 2024 года. Там установят новые опоры освещения, лавочки, урны и проведут другие работы по благоустройству территории.

На сегодняшний день 90 человек и 17 единиц техники трудятся над тем, чтобы преобразить любимое место жителей Коломны — парк Мира. Он был заложен еще в 1948 году. Площадь парка составляет 24 гектара.

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Проектировщики разделили территорию на три зоны: для массовых мероприятий, спортивных активностей и тихого отдыха. Проводить здесь время любят жители всех возрастов. В парке проложат обширную дорожно-тропиночную сеть, обновят входные арки и самый большой в городском округе фонтан.

«Основным элементом нашей точки притяжения является фонтан, который мы полностью реконструируем. Высота струи у нас будет порядка 25 метров, будет играющий со светомузыкой. Кроме того, еще одной точкой притяжения станет скейт-парк. Мы его сейчас немного модернизируем исходя из обращения жителей», — рассказал начальник управления градостроительной деятельности администрации городского округа Коломна Алексей Резников.

В рамках реконструкции здесь также установят новые опоры освещения, лавочки, урны, перголы, теневые навесы. Кроме того, оборудуют сцену, зону для фуд-корта, поставят новую детскую и умную спортивную площадки. Умной ее делает точка Wi-fi, а также QR-коды, позволяющие любителям спорта с помощью мобильного телефона прямо на месте тренировки получать рекомендации для занятий.

Также для любителей спорта по периметру парка сделают дорожку для занятий бегом и велоспортом, а зимой она трансформируется в лыжню. Благоустройство одного из самых больших общественных пространств города проходит в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды». Завершатся работы в июле 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил подготовить спортивную инфраструктуру к началу зимы.

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