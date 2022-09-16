Подмосковье 16 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Реконструкцию очистных сооружений в Звенигороде начнут весной — Воробьев Андрей Воробьев сообщил о старте реконструкции очистных сооружений в Звенигороде весной

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Очистные сооружения в Звенигороде перестали справляться с нагрузкой. Из-за этого жители стали чаще жаловаться на неприятный запах. Проблему решили временными мерами, а в декабре этого года начнется масштабная реконструкция, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача в следующем году весной начать и весной 2024-го завершить», — заявил губернатор.

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Степень износа очистных в Звенигороде составила 90%. Они были построены в 1987 году, и сейчас обслуживают уже 280 многоквартирных и 1580 частных домов. Справиться с такой нагрузкой качественно сложно, поэтому жители стали чаще замечать неприятный запах.

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Временные меры

Рабочие приняли временные меры: усилили контроль за сбросом стоков, смонтировали аэраторы и стали добавлять в воду реагенты, рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«Первичные отстойники, куда поступает сброс из микрорайонов, а это порядка 50 тысяч человек, были накрыты специальными куполами, защитными экранами, чтобы предотвратить в атмосферу выброс вредных веществ. Смонтирована установка так, что из-под этих куполов уходят вытяжки, воздух проходит через специализированные угольные фильтры, и дальше уже очищенный поступает в атмосферу», — сказал министр.

Велиховский добавил, что использовали и другие технологии. Например, водный барьер, которые осаживает вредные выбросы и исключает запахи.

«Мы видим, что на сегодняшний день запахи практически исключены на территории, при этом мы находимся в эпицентре, где возможно возникновение негативных запахов», — подчеркнул глава МинЖКХ.

Реконструкция

В будущем очистные модернизируют — подготовительные работы начнут уже в декабре, не дожидаясь завершения рпоектирования. Антон Велиховский рассказал, их расположат рядом со старыми, которые демонтируют через полтора года. На работы потратят свыше миллиарда рублей, из которых 850 миллионов из федерального бюджета.

«Они будут закрытого типа, все под куполом. 1,267 млрд по госпрограмме. Из них 850 мы попросили федеральных. Команда Минстроя уже пришла, мы сейчас готовим все необходимые документы», — сообщил министр.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции очистных и котельных в Подмосковье. На работы планируют потратить средства льготного займа.

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