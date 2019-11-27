Реконструкцию очистных сооружений в солнечногорском Никулине завершат до конца года

Реконструкцию очистных сооружений в деревне Никулино городского округа Солнечногорск завершат до конца 2019 года.

Полностью завершить ремонт и замену износившихся конструкций планируют в течение месяца. Очистные фильтруют сточные воды от социальных объектов и домов более чем 500 жителей деревни Никулино.

Специалисты полностью отремонтируют одну из двух существующих линий очистки, заменят лотки, износившиеся трубы, воздуховоды и установят новые задвижки. Также на станции планируют установить мелкодисперсные аэраторы, улучшив тем самым насыщение воды кислородом. Данный процесс является основой для биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков в очистных сооружениях.

Начальник отдела экологии АО «Трансагроэкспорт» Андрей Корнилов уточнил, что работы выполняются с целью предотвращения возможного негативного воздействия на окружающую среду.

«Основной задачей очистных является понижение количества загрязнений, находящихся в сточных водах до уровня, который сделает их безопасными до попадания в водоемы или водопроницаемый грунт», — пояснил Андрей Корнилов.

Станция очистки сточных вод вблизи деревни Никулино была введена в эксплуатацию в 1980 году. Последние ремонтные работы здесь проводились в 2010 году.