Реконструкцию очистных сооружений в Подольске завершат в 2021 году

Реконструкция биоблока очистных сооружений стартовала в Подольске. Ее проводит местный «Водоканал». Масштабную работу проводят параллельно с ликвидацией ветхих очистных сооружений микрорайона Климовск. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ближайшие два года предстоит проложить две нитки трубопроводов диаметром 315 мм, при этом общая протяженность трассы климовского коллектора составит более 5,5 км, а суммарная длина трубопроводов — более 11 км. Также будет произведена реконструкция канализационно-насосной станции (КНС) в Климовске, на которую поступают стоки из юго-западной части микрорайона (Гривно).

Глава городского округа Подольск Николай Пестов подчеркнул, что с момента объединения Подольска, Климовска и Подольского района в единый городской округ в 2016 году был выполнен большой объем работ по модернизации системы водоснабжения и водоотведения, улучшению качества подаваемой воды. И эти работы будут продолжены, пообещал Николай Пестов.

«Уже выведены из эксплуатации ветхие очистные поселков Львовский, Поливаново, Сынково, Быково — стоки переброшены на очистные сооружения в городе Подольске. Сегодня мы вступаем в фазу реализации масштабных мероприятий в целях ликвидации климовских очистных сооружений. Строительство новых коллекторов, передающих из Климовска стоки на подольские городские очистные сооружения, позволит изменить экологическую обстановку в округе в лучшую сторону», — высказал уверенность глава муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Масштабная реконструкция подольских очистных очистных сооружений в дальнейшем обеспечит возможность приема дополнительных стоков. Технологии очистки реконструируемого биоблока очистных — одни из самых прогрессивных в мире. Лимит финансирования работ в 2019 году составляет 324 миллиона рублей.

Ведется монтаж двух дополнительных аэротенков (резервуар активного биологического очищения сточных вод — прим. ред.) и восьми вторичных отстойников, которые дополнят мощности биоблока до 150 тысяч кубометров стоков в сутки (сейчас мощность составляет 100 тысяч кубометров). Всего после реконструкции заработает шесть аэротенков, это позволит принять стоки из микрорайона Климовск. Стоки из других подольских территорий уже поступают туда, и в данный момент очистные сооружения работают на предельной мощности. После того, как будут возведены железо-бетонные емкости, начнется монтаж оборудования.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Директор МУП «Водоканал» Михаил Семин подчеркнул, что биоблок — самое ответственное место на очистных сооружениях, где и происходит качественное изменение химического состава воды до нормативных требований.

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«Мы надеемся, что основные бетонные конструкции будущих сооружений будут построены к апрелю будущего года. Это открыло бы перспективу для дальнейшего монтажа оборудования специалистами нашего предприятия. Окончание работ бюджетом финансирования запланировано в 2021 году», — рассказал Михаил Семин.

Директор МУП «Водоканал» пояснил, что с учетом требований к энергоэффективности в данном проекте удалось сконцентрировать уникальные новейшие разработки российских и зарубежных производителей, обеспечивающих самую низкую себестоимость очистки сточных вод.

«Поэтому фильтры — из Швейцарии, насосы и образователи потоков — из Дании и Швеции, а ультрафиолетовое оборудование — российское. Бесперебойно работать оно должно не менее 8 лет, обеспечивая качественную очистку непрерывно», — сделал акцент Михаил Семин.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Река Пахра относится к бассейну Волги, и в результате масштабных работ, проводимых МУП «Водоканал» города Подольска, прекратятся сбросы в нее недостаточно очищенных сточных вод. И поэтому проект по закрытию ветхих очистных сооружений в Большом Подольске и реконструкция центральных подольских очистных сооруженией осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», а также областной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2022 годы. Источниками финансирования являются бюджеты сразу трех уровней — федерального, регионального и муниципального. Общий объем затрат составит более 1,4 миллиарда рублей.

Подольчанин Алексей Клименкович рассказал, что в последние несколько лет состояние реки Петрица вызывает большую тревогу у жителей Климовска: «Ощущение, что она превратилась в отстойник канализационных вод, а ведь когда-то здесь ловили рыбу. Немудрено — очистные давно не функционирует, им лет-то уже, наверное, за 50. Наконец-то начались работы — подольский „Водоканал“ перебросит стоки на очистные сооружения Подольска. Надеемся, что это спасет реку и сможет улучшить общую экологическую ситуацию».