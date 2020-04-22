Реконструкцию очистных сооружений в Подольске завершат раньше срока

Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в Подольске идет высокими темпами, большая часть работ уже выполнена. Такой вывод сделал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский после рабочей поездки на объект. Он поручил завершить реконструкцию очистных сооружений в текущем году, несмотря на то, что по контракту окончание строительства запланировано на 2021 год.

На объекте уже закончены работы на блоке доочистки производительностью 150 тысяч куб. метров в сутки: полностью обвязано и смонтировано технологическое оборудование, системы автоматизации и диспетчеризации, блок доочистки запущен в работу.

Общая стадия готовности железобетонных конструкций на сегодня составляет 86%. Начаты подготовительные работы для гидроизоляции внутренних поверхностей. Кроме этого, в ближайшее время будут выполнены работы по монтажу наружных технологических трубопроводов, переходных мостов и распределительных лотков.

Реконструкция городских очистных сооружений в городском округе Подольск выполняется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в нацпроект «Экология».

Производительность очистных сооружений после реконструкции объекта составит 150 тысяч кубометров в сутки. Общий охват населения — 329 тысяч человек.