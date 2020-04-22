Реконструкцию очистных сооружений в Подольске завершат раньше срока
На объекте уже закончены работы на блоке доочистки производительностью 150 тысяч куб. метров в сутки: полностью обвязано и смонтировано технологическое оборудование, системы автоматизации и диспетчеризации, блок доочистки запущен в работу.
Общая стадия готовности железобетонных конструкций на сегодня составляет 86%. Начаты подготовительные работы для гидроизоляции внутренних поверхностей. Кроме этого, в ближайшее время будут выполнены работы по монтажу наружных технологических трубопроводов, переходных мостов и распределительных лотков.
Реконструкция городских очистных сооружений в городском округе Подольск выполняется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в нацпроект «Экология».
Производительность очистных сооружений после реконструкции объекта составит 150 тысяч кубометров в сутки. Общий охват населения — 329 тысяч человек.