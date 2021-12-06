Реконструкцию «Оборона Серпухова» посвятили 80-летию начала контрнаступления советских войск

В реконструкции боя «Оборона Серпухова» приняли участие более 60 представителей военно-исторических клубов из разных областей. Организаторы постарались воссоздать нюансы столкновений и атмосферу тех трудных времен.

Источник фото: телеканал «360»

«Сверхзадачей мы взяли такое: показать, что война — это не только действия на фронте! Весь народ в годы войны участвует в войне — от мала до велика. Хотя бы потому, что во время войны было ограниченное снабжение, по карточкам — страна все отдавала фронту! Вот каждый, кто жил в тылу — он чем-то пожертвовал: не видел выходных, не видел отпусков, не видел мяса подолгу, потому что это отдавали бойцам», — рассказал представитель военно-исторического клуба «Серпуховский рубеж» Владимир Кулаков.

Источник фото: телеканал «360»

В реконструкции боя приняли участие свыше 60 представителей военно-исторических клубов из Москвы, Подмосковья, Тульской и Орловской областей.

Источник фото: телеканал «360»

В конце мероприятия курсанты серпуховского филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошли торжественным маршем.

Источник фото: телеканал «360»

«Серпухов — это южный форпост Московии, тот город, который не позволил врагу прорваться к Москве! Здесь проводились кровопролитные бои, но в город фашисты не вошли, поэтому для нашего города воинской доблести очень важно в целях патриотического нравственного воспитания напомнить нашим жителям о героизме наших земляков», — отметила начальник управления культуры администрации г. о. Серпухов Елена Котова.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь же развернули выставку военной техники и интерактивные площадки. Инструкторы продемонстрировали действия пулеметного, минометного и артиллерийского расчетов, а самые отважные жители могли попробовать пострелять из разных видов оружия.