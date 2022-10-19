Реконструкцию насосной станции в Фенине взяли на общественный контроль в Балашихе | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 18:38 Реконструкцию насосной станции в Фенине взяли на общественный контроль в Балашихе

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Активисты из Балашихи решили обратиться в «Региональный центр общественного контроля Московской области». Самая главная просьба — решить вопрос с тем, что происходят выбросы из насосной станции в Фенине. Именно на этой станции сейчас проводятся работы по реконструкции. И совсем недавно, 17 октября, случился некий сбой. Масштабную аварию удалось оперативно предотвратить.

Сегодня, 19 октября на базе Общественной палаты округа прошла рабочая встреча председателя этой организации Натальи Галл с заместителем главы администрации Михаилом Объедковым и другими важными людьми из этой сферы.

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«На данный момент на Фенинской канализационной станции идет реконструкция, в том числе заменяем насосы. В результате пуско-наладочных работ произошел сбой, который сразу локализовали. Сейчас все работает в штатном режиме», — сказал Сергей Степашин.

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В итоге было решено, что в самые короткие сроки нужно будет заменить насос. Работы после этого все равно будут продолжаться — до конца года будет произведена реконструкция всех пяти насосов, которые там имеются. Все работы будут производиться под четким общественным контролем.

Именно эта насосная станция в Фенине остается самой большой на территории всего округа, она занимается переработкой всего основного потока стоков в Балашихе.