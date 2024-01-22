Подмосковье 22 января 2024, 10:51 Реконструкцию молочных желез для перенесших рак женщин начали проводить в больнице в Люберцах Проведение мастэктомии в операционной отделения опухолей молочной железы и кожи Люберецкой областной больницы / Наталья Лымарь

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Реконструкцию молочных желез начали делать в Люберецкой больнице. Она необходима женщинам, перенесшим мастэктомию — операцию по удалению груди при раковой опухоли.

Как рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и кожи Фархад Шамилов, операцию проводят в несколько этапов.

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«После того как удалена молочная железа, естественно, создается дефицит кожи. И для того, чтобы правильно ее растянуть и потом установить имплант, нам нужен экспандер, специальное устройство с клапаном, имитирующее молочную железу. Это называется первый этап реконструкции. То есть сперва мы подкладываем экспандер, раздуваем его до нужного нам размера, потом он уже меняется на постоянный имплант», — сказал он.

Сделать операцию перенесшие рак женщины могут бесплатно по полису ОМС. Врач отметил, что нуждающихся в таком протезировании в округе немало. Для получения лечения необходимо посетить маммологический центр, получить консультацию и начать подготовку к операции.

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