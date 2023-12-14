14 декабря 2023, 22:21
Реконструкцию многофункционального комплекса с гостиницей в Дубне завершат в 2024 году
На улице Боголюбова в Дубне продолжается реконструкция многофункционального центра с гостиницей. Работы завершат во втором квартале 2024 года. Главгосстройнадзор Подмосковья провел на объекте профилактический визит.
На данный момент готовность центра площадью более 19 тысяч квадратных метров составила 80%. Объект состоит из шести корпусов разной этажности.
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«Здесь разместятся магазины промтоваров, в том числе сувениров, административно- офисные помещения, а во втором корпусе откроют гостиницу на 35 номеров для размещения 55 человек. В цокольном этаже организуют парковку на 102 машиноместа», — уточнили в управлении.
После реконструкции застройщик благоустроит пешеходную зону на набережной, которая примыкает к центру.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Дубна
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