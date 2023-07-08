Подмосковье 08 июля 2023, 22:43 Реконструкцию Лобненского шоссе завершат к концу года Глава городского округа Лобня Игорь Демешко рассказал о ходе работ на Лобненском шоссе Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Читать 360tv в

Работы по реконструкции Лобненского шоссе вышли на финишную прямую. Завершенный в прошлом году первый этап не только разгрузил город и сократил время в пути до аэропорта, но и улучшил транспортную доступность для деревень Чашниково и Носово. Сейчас проходит второй этап реконструкции, который завершится к концу этого года.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко подчеркнул, что дорожники работают с опережением графика. Уже начался монтаж лифтов на третьем и четвертом надземных переходов, а также завершается укладка асфальта на дублерах.

Реклама

«В целом, напомню, по проекту, у нас идет увеличение полос с двух до четырех, а с учетом дублеров — это до восьми полос. Что в разы увеличит пропускную способность Лобненского шоссе», — подчеркнул глава округа.

После монтажа инженерных коммуникаций и ливневой канализации дорожные рабочие наносят дорожную разметку на готовых участках, а также сразу устанавливают шумозащитные экраны.

Чтобы комфортно было не только водителям, но и пешеходам, особое внимание уделяют тротуарам, по которым люди смогут дойти до самого аэропорта.

«Тротуары у нас сейчас завершены от переезда до моста через реку Мещериха. В плане — выполнить до Шереметьево. До самого аэропорта», — рассказал главный инженер компании-подрядчика Александр Поздняков.

Реконструкция Лобненского шоссе — не единственный крупный инфраструктурный проект. В следующем году закончатся второй и третий этапы строительства Северного обхода Лобни, — соединятся транспортные развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе и появится съезд в сторону Шереметьево. Вместе с ними транспортная проблема городского округа навсегда останется в прошлом.