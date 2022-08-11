Реконструкцию люберецких очистных сооружений завершат до конца года

Министр экологии и природопользования Московской области посетил Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал».

Представители Минэкологии и природопользования Подмосковья посетили Люберецкие очистные сооружения. Сотрудники ведомства проверили ход реконструкции самого крупного в Европе комплекса, принимающего сточные воды.

В рамках модернизации возведен новый цех механической очистки на всю производительность станции, построены сооружения первого блока и продолжаются работы на втором.

Генеральный директор Мосводоканала Александр Пономаренко провел гостей во главе с министром Тихоном Фирсовым по модернизированным объектам механической и биологической очистки.

Представители министерства отметили беспрецедентные масштабы и темпы реконструкции, а также внедрение безотходных технологий. Особый интерес вызвали решения, которые помогают исключить неприятные запахи от сооружений. Здесь установлены многочисленные газоочистные приборы, проведено полное перекрытие поверхностей, которые могли бы стать источниками эмиссии сероводорода в атмосферу.

«Экология не признает административных границ и от качественной работы данного предприятия зависит состояние воздуха и в Москве, и в области», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он отметил также, что жители Люберец уже имели возможность увидеть результаты реконструкции. Для всех желающих здесь проводились экскурсии. Министр подчеркнул, что Мосводоканал делает многое для того, чтобы экология округа и сопредельных территорий улучшалась.

Гендиректор Мосводоканала Александр Пономаренко отметил экологический эффект.

«Несмотря на то, что завершение модернизации намечено только на конец текущего года, нам уже удалось значительно снизить нагрузку на экологию региона. Причем не только за счет улучшения качества возвращаемой в природу воды, но и благодаря внедрению безотходных технологий», — подчеркнул Пономаренко.

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