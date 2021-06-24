Реконструкцию культурно-досугового центра «Протон» в Протвине завершат в 2022 году

В городском округе Протвино завершат реконструкцию культурно-досугового центра «Протон» в 2022 году. Работы проводят в рамках президентского проекта «Культура».

Объем финансирования составляет 390 миллионов рублей. Сейчас здесь ведутся работы по армированию и бетонированию полов концертного зала, монтажу вентиляции и системы пожаротушения.

Реконструкция КДЦ «Протон» должна завершиться в 2022 году. Всего в рамках президентского проекта «Культура» в Подмосковье до 2026 года планируется построить и реконструировать девять культурно-досуговых объектов.