27 декабря 2023, 06:00
Реконструкцию котельной завершили в Долгопрудном
В городском округе Долгопрудный завершили реконструкцию котельной на Ленинградской улице, 19. Также специалисты проложили трубы для холодной и горячей воды для переключения муниципальных жилых домов по на Тимирязевской и Южной улицах, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области
Работы провели в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».
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«Для повышения качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг теплоснабжения мощность модернизированной котельной увеличена с 1,9 Гкал/час до 6,88 Гкал/ч, в составе четырех водогрейных жаротрубных котлов по два МВт каждый (POLYKRAFT Unitherm Extra-2000-115-6)», — уточнили в ведомстве.
Протяженность тепловой трассы составила 2,64 километра. По этой трубе поступит горячая вода для домов № 4 и 6 на Тимизяревской и № 1а и 2а на Южной. Ранее их обслуживала котельная компании «Вегетта».
Проведенные работы обеспечили водой и отоплением 820 жильцов четырех многоквартирных домов. Также котельная прогреет школу № 4 и детскую поликлинику.
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Отопление
Долгопрудный
Ремонтные работы
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