Подмосковье 16 января 2023, 19:49 Реконструкцию конечной станции Лобня на МЦД-1 завершат в 2025 году Андрей Воробьев: реконструкцию конечной станции Лобня на МЦД-1 завершат в 2025 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работы по реконструкции конечной станции Лобня на МЦД-1 планируют начать в 2023 году. Завершить процесс должны в 2025 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с генеральным директором, председателем правления РЖД Олегом Белозеровым.

На сегодняшний день в этом районе проживают почти 30 тысяч жителей, а к 2045-му, по прогнозам, население прирастет в три раза.

Реклама

Ближайшие станции находятся в полутора и четырех километрах. Транспортная сеть, которая есть сейчас, не справится с возросшей нагрузкой. Ленинградское шоссе уже функционирует на 90%. Таким образом, вопрос реконструкции станции Лобня вышел на передний план.

Реклама

Отдельно губернатор обратил внимание на обновление подвижного состава. Всего в регионе 630 электричек, с 2013 года обновили 259.

«Большая программа модернизации предусмотрена в рамках новых диаметров — больше 170 единиц до конца 2025 года», — отметил Андрей Воробьев.

Вместе с тем, по его словам, много вопросов звучит от жителей и по поводу модернизации электричек, которые ходят и на дальние расстояния, а именно в Сергиев Посад, Коломну, Воскресенск и другие населенные пункты. Станции, которые там расположены, также требуют внимания и обновления, подчеркнул он.