Подмосковье 22 ноября 2022, 23:25 Реконструкцию канализационной насосной станции завершили в Успенском Одинцовского округа

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В селе Успенском Одинцовского округа провели реконструкцию канализационной насосной станции. Работы осуществили в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2026 годы, рассказали в МинЖКХ региона.

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«На момент включения КНС 1965 года постройки в селе Успенское в госпрограмму для реконструкции и улучшения экологической ситуации в городском округе ее износ составлял более 80%. На сегодняшний день все работы уже завершены», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Министр добавил, что благодаря запуску обновленной станции качественной услугой водоотведения обеспечили 2500 местных жителей.

Ранее сообщалось, что крышу насосной станции отремонтировали в Павловском Посаде.

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