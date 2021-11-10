Реконструкцию двух канализационных коллекторов завершили в Воскресенске

В микрорайонах Цемгигант и Лопатинский Воскресенска завершили реконструкцию двух канализационных коллекторов. Благодаря модернизации более 15 тысяч жителей обеспечили качественным водоотведением. Результаты работ на объектах в Воскресенске, а также в Егорьевском округе проверил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

«Мы сегодня присутствуем на открытии двух знаковых коллекторов в городском округе Воскресенск. К сожалению, состояние сетей этих микрорайонов оставляло желать лучшего. Данные коллекторы прослужили более 50 лет. Мы обеспечили два микрорайона качественным водоотведением, которое на сегодняшний день уже запущено в работу», — отметил Антон Велиховский.

Строительно-монтажные работы завершены, строители приступили к благоустройству — восстановлению бордюров и пешеходных дорожек.

«Обеспечить более 15 000 человек качественным водоотведением для нас с главой было принципиальной задачей. Сетями, построенными еще в Советском Союзе, очень сложно заниматься в условиях городской застройки, но мы совместными усилиями справились с поставленной задачей и реализовали этот проект», — сказал министр ЖКХ Подмосковья.

В рамках рабочей поездки Велиховский проверил ход реконструкции участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск — Воскресенск. Протяженность объекта составляет 14 029 метров. В текущем году выполнили первый этап реконструкции — обновили участок длиной 4850 метров, что составило 45% от всех запланированных работ.