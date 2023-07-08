Подмосковье 08 июля 2023, 13:56 Реконструкцию дороги на Чистяковой улице в Одинцове завершат в июле

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Специалисты дорожных служб завершат масштабную реконструкцию Чистяковой улицы в Одинцове до конца июля. Также уже обновили эстакаду на 26-м километре Можайского шоссе, работы проводили в два этапа.

«Я часто добираюсь по этой эстакаде, после ремонта стало гораздо удобнее, быстрее. Также я голосую на портале „Добродел“, где можно выбрать участки дорог, которые нуждаются в ремонте», — поделился местный житель Федор Андронов.

На «Доброделе» жители Подмосковья выбирают дороги для обновления с 2017 года, за это время отремонтировали более двух тысяч дорог. На портале уже стартовал второй этап голосования по ремонту покрытий на следующий год. Пользователи могут выбрать один объект, приложить фото дороги, оставить комментарий и поделиться мнением о любом другом участке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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