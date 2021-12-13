Реконструкцию Битвы за Москву в Истре посетили более 4 тысяч человек

В Московской области реконструировали Битву за Москву. О том, как происходило контрнаступление советских войск в 1941 году, вспомнили в Истре, недалеко от музея «Новый Иерусалим».

На масштабную военно-историческую реконструкцию контрнаступления советских войск в Битве за Москву в 1941 году «Битва за Москву — 80 лет освобождения» пришли посмотреть в минувшие выходные свыше четырех тысяч человек.

В Истру приехали более 250 членов клубов исторической реконструкции не только из Москвы и Подмосковья, но и из других российских городов — Тулы, Нижнего Новгорода, Рязани и Малоярославца.

Источник фото: телеканал «360»

На «поле боя» вышла раритетная техника, в том числе легендарная «Катюша» и танк Т-34. Задействовали в реконструкции и настоящий боевой самолет. Особое внимание уделили исторической достоверности: как рассказали организаторы, обмундирование солдат, от пуговиц до сапог, было полностью аутентично.

Источник фото: телеканал «360»

В ноябре–декабре 1941 года Истра стала местом ожесточенных боев с фашистскими захватчиками. Особое значение немецкое командование придавало Истринскому направлению. Здесь были сосредоточены крупные силы — две танковые и две пехотинские немецкие дивизии. Наступление немецко-фашистских войск началось 16 ноября. Волоколамско-Истринское направление было одним из главных в Битве за Москву.