Подмосковье 25 июля 2023, 15:37 Реконструкцию битвы времен Отечественной войны 1812 года показали в Богородском округе Телеканал «360»

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Военно-исторические сборы прошли на территории православного прихода Троицкого храма в деревне Ивашево. До пандемии здесь ежегодно проходили реконструкции. Возобновить традицию решили баталией времен Отечественной войны 1812 года.

Богородский округ в годы Отечественной войны 1812 году был краем, где зародилось народное партизанское движение Герасима Курина. Этому эпизоду истории и посвятили прошедшую реконструкцию. В ней приняли участие дети, подростки и взрослые жители Богородского округа, Павловского Посада и Москвы.

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«Эта интерактивная форма работы с молодежью. Во-первых, это интересно для них. Помимо всего прочего, вы услышите грохот орудий — это преодоление себя, преодоление страха, который возникает при громких выстрелах», — рассказал руководитель детского юношеского военно-исторического клуба «Залп» Алексей Павлов.

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По сценарию реконструкции отступающая французская колонна выводит орудия прямо на поле, где в это время работают крестьяне. Первые атаки простого народа не смогли дать отпор вооруженным солдатам. Но вскоре к ним на помощь пришла русская ветеранская армия. Она обучила простой народ тактике боя и обращению с холодным оружием. В итоге русское ополчение смогло дать отпор армии Франции.

Фестиваль длился два дня. Там работали интерактивные площадки, ярмарка, проходили концерты с живой музыкой. Следующую реконструкцию зрители увидят в 2024 году.

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