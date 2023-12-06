Подмосковье 06 декабря 2023, 13:16 Реконструкцию битвы под Москвой показали в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Реконструкцию «Разгром немецких войск под Москвой» показали в Мытищах. Мероприятие прошло на территории музея «История танка Т-34».

Реконструкцию показали в преддверии 82-й годовщины начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. В реконструкции задействовали бронетанковую технику времен Великой Отечественной войны — танк Т-60. Задействовали в мероприятии более 60 человек.

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«Мы воспроизводили сам момент контрнаступления и предшествующие до этого события. В этих же местах, когда немцы близко были к Москве и готовились к финальному броску, но наши устояли и ударили ответным огнем», — рассказал режиссер массовых мероприятий музея «История танка Т-34» Кирилл Хайров.

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