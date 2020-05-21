Реконструкцию Афанасьевского моста завершат в Воскресенске к июлю

Многочасовые пробки для жителей Воскресенска — дело привычное. Причина бед — мост. Переправу, которая связывает центральную часть города с районами Новлянский и Гигант, закрыли. И теперь жителям приходится ездить в объезд.

При таком маршруте возникает куча препятствий в виде железнодорожных переездов — 5 федеральных плюс два рельсовых пути на каждое крупное предприятие.

«Без Афанасьевского моста тяжело очень. Едешь через город: пробки, переезды, иной раз часами выстаиваешь — это 100%. А так, раз, 20 минут — и на месте, в Новлянске», — говорит житель г. о. Воскресенск Юрий Комаров.

Источник фото: телеканал «360»

Автомобильный Афанасьевский мост был возведен в 1961 году. В середине лета 2018 его закрыли из-за аварийного состояния. Ливневые канализации забились, швы разрушились, балки пришли в негодность. То, что без переправы городу не жить, стало понятно.

Источник фото: телеканал «360»

Сооружение принял на баланс регион. Начались проектные работы. Старый мост решили реконструировать, а рядом построить новую переправу. В январе 2020 строители вышли на объект. Но из-за пандемии коронавируса работы пришлось остановить больше чем на месяц. Работа вновь закипела на стройплощадке 18 мая.

«На сегодняшний день мы с коллегами Мостоотряда сформировали новые графики, чтобы мы новый мост, как обещали, открыли в 21 году, июнь–июль месяц. И полная разборка старого моста к зиме 22-го. И есть еще промежуточная дата — это капитальный ремонт существующего моста для открытия движения, его коллеги с Мостоотряда завершат в конце июня текущего года», — рассказал первый замминистра транспорта и дорожной инфраструкткры МО Алексей Кучеров.

Источник фото: телеканал «360»

На стройплощадке ввели дополнительные меры безопасности. Например, на проходной объекта не может находиться более 5 человек, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Для обработки рук приобретено дезинфицирующее средство.

«Я приехал сюда посмотреть, кроме того, как запущен объект, как проходят работы на сегодняшний день, и еще посмотреть, как обеспечивается безопасность рабочих», — сказал глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы войти в график, рабочие на объекте трудятся круглосуточно. Сейчас на стройплощадке задействованы 120 человек и 40 единиц техники. На старом мосту специалисты занимаются установкой барьерного ограждения, снимают асфальтовое покрытие. Что касается новой переправы, то здесь работы глобальные — возводятся опоры.

В начале июля Афанасьевский мост будет открыт для автомобилей. А новый мост будет готов в 2021 году.