Реконструкция железнодорожной станции Катуар завершилась в Подмосковье

В Подмосковье после масштабной реконструкции снова открылась платформа, расположенная на станции Катуар Савеловского направления. Она находится в Дмитровском округе Московской области. Станцию смогли полностью преобразить.

На месте старой платформы установили новую, на которой находятся навесы от осадков, также там установлены скамейки современного дизайна. Теперь для пассажиров ожидание нужного поезда станет намного комфортнее.

На станции установили светодиодное освещение, сделали удобную для пользователей навигацию, расположили урны. Там работают системы оповещения с громкоговорителями, также появятся информационные табло с расписанием и стойка экстренной связи. Для того, чтобы было удобнее маломобильным пассажирам, на станции есть специальный пандус с нескользящим покрытием и электрическим подъемником. Неподалеку от площадки установлен туалетный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на треть снизилось количество жалоб на расписание автобусов.