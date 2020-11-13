Реконструкция железнодорожной станции Ковригино началась в Павловском Посаде

В Павловском Посаде 12 ноября начали ремонтировать платформу на железнодорожной станции Ковригино Горьковского направления. Ее оснастят современным кассовым модулем. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Станция Ковригино в Павловском Посаде преобразится. Там установят современный кассовый модуль, смонтируют новые навесы для защиты от осадков, поставят урны и скамейки. Для удобства жителей повесят электронные табло и сделают систему аудиооповещения для информирования пассажиров. Помимо этого, обновят системы электроснабжения и освещения. Работы по реконструкции уже начались.

Также во время ремонта заменят фундамент платформы и плиты перекрытий, положат тротуарную плитку. Для удобства маломобильных граждан платформу оборудуют пандусом.

Тротуар около остановки тоже поменяют. Для пассажиров с ослабленным зрением установят тактильные указатели ярко-желтого цвета.

Во время проведения реконструкции электрички будут останавливаться на временной деревянной платформе.

Ремонт платформ железнодорожных станций проходит в Подмосковье в рамках реализации инвестиционной программы АО «Центральная ППК». Каждый год в регионе проводят работы на объектах инфраструктуры, обновляют подвижной состав и разрабатывают сервисы для удобства пассажиров.