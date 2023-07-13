Подмосковье 13 июля 2023, 14:21 Реконструкция ж/д станций Вохна и Казанское началась в Павловском Посаде Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил о начале реконструкции железнодорожных станций Вохна и Казанское Горьковского направления. Здесь заменят старые пассажирские платформы.

На платформах установят здания пригородных билетных касс, навесы, электронные информационные табло и пандусы для инвалидов.

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Железнодорожные станции Вохна и Казанское находятся в 60-65 километрах от Курского вокзала. Объекты активно используются жителями деревень Сонино и Криулино, а также западной части Павловского Посада.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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