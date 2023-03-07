Подмосковье 07 марта 2023, 11:18 Реконструкция ж/д станций будущего МЦД-4 в Балашихе завершится в 2024 году

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Масштабная стройка идет на двух железнодорожных станциях в Балашихе, они станут остановками ветки наземного метро МЦД-4. Их реконструкцию завершат в 2024 году.

Глава Балашихи Сергей Юров и заместитель начальника Московской железной дороги — филиал ОАО «РЖД» Павел Петровичев осмотрели строительство будущего МЦД-4.

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«Сложность проекта и уникальность заключаются в том, что все движение происходит, можно сказать, под колесами, то есть в плотном графике движения поездов. <…> Все делается, чтобы выполнить работы в срок», — рассказал Павел Петровичев.

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Самый большой вокзал среди всех диаметров строят на станции Железнодорожной. В работе — мост-конкрос, навесы, освещение. В августе сдадут две пассажирские платформы из четырех.

Основной пассажиропоток направили на станцию Ольгино, которая открылась прошлым летом. Здесь возвели мост с двумя спусками, кассы, площадку для разворотов автобусов и четыре остановки. Работы продолжаются. Это будет полноценная остановка на МЦД-4.

Сейчас там строят основную платформу с навесами, мост-конкорс c выходом от улицы Молодой Ленинец до Носовихинского шоссе. Установят три лифта и восемь эскалаторов.

«Мы совместно с Министерством транспорта Московской области провели большую работу по перераспределению пассажирских потоков. Порядка 60% автобусных маршрутов и пригородных поездов останавливаются на станции Ольгино. Это было сделано, чтобы начать масштабную работу по строительству двух новых транспортных узлов», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Вместе с МЦД-4 в августе этого года планируют сдать станцию Ольгино в новом формате. Главное в старте движения — смена графика, составов, включение транспортного узла в общую систему. Люди смогут удобно добираться до центра столицы и пересаживаться на метро.

Территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Третий диаметр запустят в августе, четвертый — в сентябре. Рядом появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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