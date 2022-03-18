Реконструкция ж/д платформы Драчево начнется в Дмитровском округе

Платформу электричек Драчево в Дмитровском округе ждет реконструкция. Завтра, 19 марта, пригородные поезда начнут останавливаться у временной деревянной платформы.

Станция относится к Большому кольцу Московской железной дороги. С 4:30 завтрашнего дня электрички будут высаживать и принимать пассажиров у временной платформы.

За время ремонта пройдет переустройство с переключением первого пути на новую ось. В результате на станции появится возможность построить второй дополнительный путь.

Кроме того, здесь предусмотрят новые береговые платформы с навесами от осадков и шумозащитные экраны.

Ранее стало известно, что 140 железнодорожных переездов в Подмосковье отремонтируют за 2022 год.