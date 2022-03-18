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    18 марта 2022, 10:57

    Реконструкция ж/д платформы Драчево начнется в Дмитровском округе

    Анастасия Аброськина

    Платформу электричек Драчево в Дмитровском округе ждет реконструкция. Завтра, 19 марта, пригородные поезда начнут останавливаться у временной деревянной платформы.

    Реконструкция ж/д платформы Драчево начнется в Дмитровском округе | Изображение 1

    Станция относится к Большому кольцу Московской железной дороги. С 4:30 завтрашнего дня электрички будут высаживать и принимать пассажиров у временной платформы.

    За время ремонта пройдет переустройство с переключением первого пути на новую ось. В результате на станции появится возможность построить второй дополнительный путь.

    Кроме того, здесь предусмотрят новые береговые платформы с навесами от осадков и шумозащитные экраны.

    Ранее стало известно, что 140 железнодорожных переездов в Подмосковье отремонтируют за 2022 год.