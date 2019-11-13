Реконструкция ВЗУ в Жуковском завершится в 2020 году. В 30% городских домов улучшится качество воды

Реконструкция водозаборного узла № 5 стартовала в Жуковском. Завершить ее запланировано в 2020 году. В результате проводимых работ в 30% жилых домов городского округа улучшится качество воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Реконструкция водозаборного узла в Жуковском пройдет в несколько этапов. В рамках первого на территории ВЗУ № 5 построят два здания, где будет располагаться новое оборудование: станции обезжелезивания и умягчения артезианской воды. Уже вырыт котлован. Кроме того, в рамках первого этапа должны быть построены внутриплощадочные сети водоснабжения.

Затем подрядная организация ООО «Газинтерпласт», с которой заключен контракт, завезет оборудование и приступит к его монтажу. Пусконаладочные работы намечены на III квартал 2020 года.

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Глава городского округа Юрий Прохоров напомнил, что ВЗУ № 5 обслуживает часть улицы Гагарина, а также улицы Баженова, Федотова, Келдыша, Лацкова, Солнечную и часть пятого микрорайона. «Реконструированный ВЗУ № 5 будет включать в себя станции обезжелезивания и умягчения воды. Благодаря этому в 30% домов Жуковского заметно улучшится качество воды», — пообещал глава муниципального образования.

Реконструкция водозаборного узла № 5 проводится в основном за счет областного бюджета (около 95% средств). ВЗУ будет обновлен в рамках федерального проекта «Чистая вода» и муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Источник фото: администрация городского округа Жуковский

Местная жительница Ольга Григорьева пожаловалась, что в Жуковском вода довольно жесткая с повышенным содержанием железа. «Поэтому, конечно, для нас важно, что в городе приступили к реконструкции пятого ВЗУ со строительством станции обезжелезивания и умягчения воды. Этот ВЗУ обслуживает сразу несколько больших микрорайонов. Мы долго ждали модернизации, и вот наконец-то работы начались», — радуется Ольга Григорьева.

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Чтобы улучшить качество воды, в Жуковском в следующем году также капитально отремонтируют железобетонный заглубленный резервуар ВЗУ № 5. Помимо этого, будет капитально отремонтирован внутриквартальный водопровод по улицам Станкявичуса — Фрунзе, водопроводные вводы, фильтры с заменой запорной арматуры на станции обезжелезивания ВЗУ № 1. Запланирован капитальный ремонт канализационных коллекторов, первичного отстойника № 1, трубопровода подачи технической воды на уловители песка и восстановление водовода «Заозерье».

Проект «Чистая вода» реализуется в Подмосковье с 2014 года, чтобы за 10 лет увеличить количество людей, обеспеченных чистой водой. Целевые показатели: до 92,9% обеспеченного качественным водоснабжением населения области; до 95% обеспеченного качественным водоснабжением городского населения области.