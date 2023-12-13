Подмосковье 13 декабря 2023, 16:59 Реконструкция водозаборного узла в Люберцах завершится в мае 2024 года Главгосстройнадзор МО

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В поселке Калинина у дома № 44Б в Люберцах продолжается реконструкция водозаборного узла. Работы завершат в мае 2024 года. Улучшение качества воды почувствуют более 17 тысяч местных жителей, сообщили в главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Ведомство проверило объект. Специалисты «Мособлстройцнила» замерили сечение монолитной железобетонной конструкции.

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Работы проводят в рамках проекта «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. В программу вложили 155 миллионов рублей.

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