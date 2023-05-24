Подмосковье 24 мая 2023, 11:35 Реконструкция водозаборного узла № 2 началась в Яхроме

Читать 360tv в

Реконструкция началась на водозаборном узле № 2 в Яхроме. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Водозаборный узел № 2 построили более 40 лет назад. Его реконструкцией будет заниматься ООО «ЭкоСтройПроект». Специалисты обновят оборудование и установят систему обезжелезивания воды.

Реклама

Сейчас идет демонтаж старого оборудования, устройство стен резервуаров чистой воды и основной подпорной стены. После реализации проекта более 16 тысяч жителей Яхромы будут получать в качественную питьевую воду.

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный побывал на стройплощадке объекта. Он отметил, что задержки в графике работ недопустимы.

«Дмитровский городской округ может гордиться: мы являемся лидерами по реализации государственной программы Московской области „Чистая вода“. Это позволило за неполных пять лет решить проблему с чистой водой и ее обезжелезиванием на большинстве наших водозаборных узлов», — сказал Илья Поночевный.

По программе «Чистая вода» в Дмитрове с 2018 года было обновлено и запущено 14 водозаборных узлов. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой более 75% жителей округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».