Подмосковье 05 мая 2023, 04:20 Реконструкция водоотводящей магистрали Егорьевск — Воскресенск завершится в 2026 году Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

В Егорьевске продолжается строительство новой левой ветки канализационного коллектора Егорьевск — Воскресенск. Работы планируют закончить в 2026 году, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

Реконструкцию ведут на 14-ткилометровом участке от насосной станции Егорьевска до поселка Фосфоритный в Воскресенске. До этого коммуникации 1976 года постройки находились в аварийном состоянии. Работы начали в феврале 2021 года.

Реклама

«Технологией осуществления проекта предусмотрено три этапа, однако работы ведутся параллельно на каждом из них. Наиболее сложным этапом считается первый, поскольку на участках производства работ, входящих в этот этап, коллектор имеет пересечения с автомобильными дорогами, железнодорожной веткой „Егорьевск-Воскресенск“ и городскими инженерными коммуникациями», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Подрядчик прокладывает коммуникации методом горизонтально-направленного бурения. Общая протяженность уже пройденных под автомобильными и железнодорожными дорогами футляров составляет 652 метра. На данный момент строители проложили более девяти километров стеклопластиковых труб диаметром 800 миллиметров.

Объект будет обслуживать более 170 тысяч жителей Егорьевска и Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что на модернизацию системы ЖКХ направят 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».