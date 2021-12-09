Реконструкцию улицы Туполева в Жуковском завершат к концу 2022 года

Улицу Туполева в Жуковском реконструировали уже на 60%. Все работы завершат к концу следующего года. Их ведут по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что сейчас в самом разгаре строительство тоннеля на площади Громова.

Полностью завершить бетонирование тоннеля планируем осенью, а запустить движение — в конце 2022 года Алексей Гержик.

Вместе с тем уже перекладывают инженерные сети, расширяют проезжую часть, строят надземные переходы на улице Туполева и продолжают устанавливать шумозащитные панели.

Участок реконструкции проходит от развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через Хрипань. По основному ходу дорогу расширят до четырех-шести полос.

Делают пять надземных переходов. Строят четырехполосный тоннель, который даст беспрепятственный проезд транзитного потока в сторону Раменского.

Работы завершат к концу 2022 года. Проезд станет быстрее для 50 тысяч человек. На дороге не будет светофоров.

В результате время в пути по улице Туполева сократится до 10 минут, а до Новорязанского шоссе — до 15-20 минут.