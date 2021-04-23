Реконструкция Удельнинской поликлиники началась в Раменском

В Раменском закрыли на реконструкцию Удельнинскую поликлинику. Старое здание перестроят и увеличат общую площадь помещения. Работы ведутся в рамках реализации в Московской области президентского проекта «Здравоохранение». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Удельнинская поликлиника полностью преобразится. Старое помещение на улице Солнечной перестроят, его площадь увеличится.

Главный врач Раменской центральной районной больницы Аркадий Коган отметил, что в поликлинике появится современное медицинское оборудование, в частности для кабинетов УЗИ, флюорографии и рентгенографии.

«Благодаря ремонту, появятся отделение медицинской профилактики и кабинеты неотложной медицинской помощи для взрослого и детского населения. Кроме того, будет закуплена новая медицинская мебель», — добавил Аркадий Коган.

Во время реконструкции поликлиники пациентов будут принимать в других подразделениях медицинского учреждения. Записаться на прием к врачам можно через электронную регистратуру, а также по телефону 8-800-550-50-30. Пункт вакцинации от коронавируса переместили в Быковскую поликлинику.