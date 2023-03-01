Подмосковье 01 марта 2023, 13:22 Реконструкция участка Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2024 году

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В Мытищах приступили к устройству свай под опоры правой части путепровода через железную дорогу в рамках реконструкции Пироговского шоссе. Более двух километров шоссе от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды обновят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Строители приступили к устройству свай под опоры правой части путепровода, который будет состоять из двух частей с двумя полосами движения на каждой. Всего устроят 52 буронабивные сваи для четырех опор», — отметил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Правую часть путепровода намерены достроить в конце 2023 года, а реконструкцию шоссе планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.

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Строительные работы предполагают расширение проезжей части до четырех полос со строительством примыкания к транспортной развязке в составе дороги Виноградово — Болтино — Тарасовка и реконструкцию существующего путепровода через железнодорожные пути. Кроме того, на Пироговском шоссе сейчас ведется строительство локальных очистных сооружений и продолжается переустройство инженерных коммуникаций.

Для удобства и безопасности жителей на шоссе с правой стороны проложат тротуар от Олимпийского проспекта до остановки «МИСИ», а также велопешеходную дорожку от улицы Угольной до Мытищинской хорды. С левой стороны появится велодорожка и пешеходный тротуар от Волковского шоссе до улицы Угольной.

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