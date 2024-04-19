Подмосковье 19 апреля 2024, 23:06 Реконструкция участка на Северном обходе началась в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительные работы по реконструкции участка Краснополянского шоссе, расположенного у въезда к Рогачевскому шоссе, начались на Северном обходе Лобни. Этот проект создаст дополнительное соединение между западными и южными районами Лобни и Дмитровским шоссе.

Реконструкция позволит перераспределить городские транспортные потоки и снизить нагрузку на Краснополянское шоссе.

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Глава Лобни Анна Кротова подчеркнула значимость проекта Северного обхода для жителей Лобни, отметив его роль в решении проблемы транспортных заторов в городе. Она рассказала, что во время работы в Минтрансе лично участвовала в подготовке и реализации этого проекта и теперь с нетерпением ждет его завершения вместе с жителями города.

Кроме того, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры планирует строительство новых дорог от Северного обхода к микрорайону Восточный и улице Гагарина, где начнется реконструкция в июне 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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