Подмосковье 23 ноября 2022, 17:06 Реконструкция Центрального рынка в Подольске завершится в 2023 году

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Реконструкция Центрального рынка в Подольске идет согласно утвержденной «дорожной карте». Планируется, что в 2023 году старый городской рынок предстанет в современном облике. Несмотря на строительные работы, основная торговля продолжается в прежнем режиме.

Сейчас на объекте ведется демонтаж старых павильонов, замена наружных и внутренних инженерных коммуникаций, возводятся новые объекты торговли. К единому архитектурному стилю приводят те строения, которые соответствуют требованиям.

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«Наша задача — благоустроить эту территорию, привести все к единому современному стандарту. Ход работ держу на личном контроле», — сказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

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До середины декабря отделку декоративными панелями завершат на улице Советская, до конца года — на улице Матросская.

«От подольчан получал обращения о состоянии подъезда к рынку со стороны улицы Советская. Здесь заменили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и установили дополнительное освещение. Сегодня начали монтаж ограждения рядом с проезжей частью. Уже в пятницу откроем движение на этом участке», — рассказал глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

В здании самого Центрального рынка продолжаются строительные работы на цокольном этаже. Подрядчик меняет окна и обновляет элементы фасада.

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