Подмосковье 05 февраля 2024, 15:16 Реконструкция центрального парка культуры и отдыха началась в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Центральный парк культуры и отдыха обновят в Лобне в 2024 году. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений.

Работы в парке завершатся к концу лета. Там обустроят зону культурно-массовых мероприятий, построят новую танцевальную площадку с амфитеатром, приведут в порядок площадь со сценой и откроют кафе.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Также в парке появится скейт-парк, игровая и смотровая площадки, а также другие места отдыха. Благоустройство парка проведут благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что в парке ежедневно очищают пешеходные дорожки от снега, несмотря на реконструкцию.

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