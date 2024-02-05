05 февраля 2024, 15:16
Реконструкция центрального парка культуры и отдыха началась в Лобне
Центральный парк культуры и отдыха обновят в Лобне в 2024 году. Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций и ограждений.
Работы в парке завершатся к концу лета. Там обустроят зону культурно-массовых мероприятий, построят новую танцевальную площадку с амфитеатром, приведут в порядок площадь со сценой и откроют кафе.
Также в парке появится скейт-парк, игровая и смотровая площадки, а также другие места отдыха. Благоустройство парка проведут благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Отметим, что в парке ежедневно очищают пешеходные дорожки от снега, несмотря на реконструкцию.
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